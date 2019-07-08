Петербургский завод Nissan отмечает юбилей и отправляет послание в будущее

Компания Nissan в 2019 году отмечает 10 лет с начала выпуска автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Российское предприятие является самой молодой среди европейских площадок марки.

Петербургский завод «Ниссан» собирает автомобили по полному циклу с первого дня работы в июне 2019 года. За 10 лет с его конвейера сошло 370 тысяч автомобилей, сообщает 8 июня пресс-служба Nissan. На первом этапе инвестиции компании в организацию российского производства составили порядка 200 миллионов долларов США. Затем в 2014 году Nissan вложил еще 167 миллионов евро в расширение производственных площадей.

Сейчас петербургский завод собирает модели X-Trail, Qashqai и Murano. На предприятии работают 2000 сотрудников, а производственные мощности позволяют выпускать до 100 000 машин в год. В 2018 году завод собрал 56 525 автомобилей, что стало рекордным показателем годового объема производства за всю историю Nissan в России.

В октябре 2018 года с конвейера петербургского завода сошел новый Nissan X-Trail. В феврале 2019 года стартовал выпуск нового кроссовера Nissan Qashqai. Компания планирует увеличивать объемы и глубину локализации производства, а также расширять географию поставок и экспорта. Сейчас «Ниссаны» петербургской сборки поставляют в Республику Беларусь и Казахстан, за 2018 год объем экспорта составил 2725 автомобилей. Кроме того, на экспорт в Европу идут бамперы на Nissan X-Trail и элементы шумоизоляции.

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Юбилей завода в компании решили отметить специальной акцией: сотрудники предприятия составят послание тем, кто будет работать на нем через 10 лет. Послание поместят в специальную капсулу и запечатают до следующего юбилея.