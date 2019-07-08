Почти половина россиян видят основную причину разводов в бедности

За последние 30 лет число россиян, которые считают разводы допустимыми, выросло почти до 90%. Причины, которые толкают к расторжению брака, за последние годы не изменились. Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Разводы большинство россиян, как и 29 лет назад, считают в принципе допустимыми (80% в 1990 г. и 89% в 2019 г.), однако в последние годы отношение к ним стало более рациональным: 56% считают, что принимать решение о разводе или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации», – сообщает 8 июля ВЦИОМ.

За сохранение брака вне зависимости от причин высказались 10% опрошенных. Число таких людей за несколько десятилетий снизилось лишь на пару процентов.

При этом значительно выросло количество тех, кто полагает, что основная причина разводов – это экономическое положение. В 2019-м 46% респондентов придерживаются такой точки зрения, хотя еще шесть лет назад их было вполовину меньше. А вот число тех, кто уверен, что люди расходятся из-за ревности и измен (22%) или эгоизма и непонимания между супругами (21%), практически не меняется.

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Что касается отношения к заключению брака, то позиция россиян мало меняется из года в год. Так, большинство (77%) уверены в необходимости официального оформления отношений, тогда как лишь 11% полагают, что штамп в паспорте необязателен. Еще 7% респондентов заверили, что не променяют свое одиночество на семейную жизнь.

Чаще всего россиянки выходят замуж в 24 года, а мужчины – в 27 лет.