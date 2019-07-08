СМИ: «Зенит» хочет перехватить вратаря Васютина у «Ростова»

Футбольный клуб «Зенит» включился в борьбу за вратаря норвежского «Сарпсборг 08» Александра Васютина. Как сообщает 8 июля «Чемпионат.com», петербуржцы намерены перехватить игрока у «Ростова», который почти договорился с ним о контракте.

Александр Васютин является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». За молодёжный состав «Зенита» дебютировал 18 мая 2013 года. В августе 2016-го был отдан в полугодовую аренду в клуб чемпионата Финляндии «Лахти». В 2017-м был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии.

В феврале 2017-го аренда была продлена ещё на год. В июле 2018-го Васютин перешёл в клуб чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» на правах свободного агента.

В составе «Зенита» на данный момент трое голкиперов – 27-летний Андрей Лунев, 25-летний Егор Бабурин и 32-летний Михаил Кержаков. Основным вратарем петербуржцев третий год является Лунев. В матче за Суперкубок, который «Зенит» проиграл «Локомотиву» (2:3), по мнению экспертов, Лунев допустил две результативных ошибки. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Семак не стал защищать своего голкипера.

«Проблема в том, что (Лунев. — Прим. ред.) вообще пропускает. В вопросе виноват или нет – разберемся позже», – заявил Семак.