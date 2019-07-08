«Морской фасад» потратит на реконструкцию 453 млн рублей. К 2021 порт превратится в грузо-пассажирский

Порт «Морской фасад» в Петербурге осенью 2019 года приступит к реконструкции, которая позволит принимать паромы с накатными грузами. Об этом 8 июля «Фонтанке» рассказал коммерческий директор морской гавани Алексей Панфилов.

Конкурс на реконструкцию объектов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта «Морской фасад» на портале госзакупок объявили 5 июля. Как следует из документации, на эти цели готовы потратить 453 млн рублей.

По словам Алексея Панфилова, на эти деньги создадут отдельный досмотровый комплекс и приобретут досмотровое оборудование, что позволит «Морскому фасаду» превратиться из пассажирского в грузо-пассажирский порт и работать круглогодично.

Работы завершат к концу 2020 года. В навигацию 2021 года порт сможет принимать паром «Принцесса Анастасия», которая сейчас использует инфраструктуру «Морского вокзала». Предполагается, что после этого стартует масштабная реконструкция «Морского вокзала», который ранее перешел под управление «Морского фасада».

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Ранее «Морской фасад» также инициировал расширение терминала для приема более крупных круизных лайнеров. Инвестиции в проект составили 217 млн рублей.

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» на 100% принадлежит Петербургу. Он обслуживает более 250 судозаходов и принимает более полумиллиона пассажиров ежегодно.