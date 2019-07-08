Зеленский хочет встретиться с Путиным в Минске и обсудить «чей Крым и кого нет в Донбассе»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске. Об этом говорится в заявлении украинского лидера, опубликованном в соцсетях 8 июля.

Посредничество при организации переговоров должны оказать лидеры США, Германии, Франции и Великобритании. Зеленский подчеркнул, что готов обсудить с Путиным «чей Крым и кого нет в Донбассе».

Кроме того, президент Украины назвал планы телеканалов NewsOne и «Россия-1» провести украино-российский телемост «Надо поговорить» «провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом».