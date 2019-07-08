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Финансы
08.07.2019 12:28
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Доллар пошёл в рост против рубля на фоне позитива из США

Курс американской валюты подошел к трехнедельному пику на фоне ослабления ожиданий резкого снижения ставок ФРС. 

Как пишет 8 июля Reuters, рост доллара стимулируют данные о значительном росте занятости в США в июне, которые стали сигналом о том, что Федрезерв, вероятно, не  пойдет на агрессивное снижение процентной ставки на июльском заседании.

Как рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский, пара евро-доллар вышла из консолидации, пробив горизонтальное сопротивление на отметке 63,7.  Ближайший ориентир роста – 64,3. Напомним, еще 20 июня курс доллара обновил годовой минимум. 

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