Доллар пошёл в рост против рубля на фоне позитива из США

Курс американской валюты подошел к трехнедельному пику на фоне ослабления ожиданий резкого снижения ставок ФРС.

Как пишет 8 июля Reuters, рост доллара стимулируют данные о значительном росте занятости в США в июне, которые стали сигналом о том, что Федрезерв, вероятно, не пойдет на агрессивное снижение процентной ставки на июльском заседании.

Как рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский, пара евро-доллар вышла из консолидации, пробив горизонтальное сопротивление на отметке 63,7. Ближайший ориентир роста – 64,3. Напомним, еще 20 июня курс доллара обновил годовой минимум.