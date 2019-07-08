Достроил стадион и свободен. Один из главных генподрядчиков Водоканала уходит с рынка

Подрядчик строительства футбольного стадиона для чемпионата мира, победитель самых выгодных конкурсов петербургского Водоканала – ЗАО «Проектное агентство» входит в процедуру банкротства.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Участники рынка полагают, что причина внезапного бедственного положения этой компании с оборотом 1,2 млрд рублей связана со сменой персонажей в Смольном.

Субподрядчики рассказывают, что представители заказчиков на строительстве стадиона рекомендовали обращаться в «Проектное агентство» за ссудами тем, кто слишком долго ждал денег от Смольного. Компания под небольшой процент, уверяют, и правда ссужала деньги – с обязательством вернуть, несмотря на сроки поступления оплаты от заказчиков.

Единственный вариант для стадиона

Первое собрание кредиторов компании на минувшей неделе, 2 июля, назначило арбитражного управляющего и решило открыть через суд конкурсное производство.

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Банкротное дело было начато еще осенью 2018 года, истцом выступило АО «Аэропорт Пулково», давний заказчик ЗАО «ПА». В декабре была введена процедура наблюдения. Сейчас участников дела уже около 55, 4 июля к реестру кредиторов добавился очередной, с претензией на 5 млн рублей. Общий объем претензий исчисляется сотнями миллионов рублей. Среди крупных истцов – ГУП «Водоканал», которое требует взыскать за «ненадлежащее исполнение договорных обязательств» 358,8 млн рублей.

ЗАО «Проектное агентство» (ЗАО «ПА») было учреждено в 2003 году, уставной капитал составил 10 тысяч рублей, 51% внес петербуржец Владислав Кузьмин. Сейчас он полностью контролирует компанию. ЗАО специализируется на проектировании и строительстве сетей водопровода и канализации для жилья, городской инфраструктуры, на производственных площадках.

С 2015 года компания с оборотом в 240 млн рублей резко прибавила в финансовых показателях. Выручка за год выросла на 528 млн, через год еще на 300 млн, достигнув в 2017 году 1,2 млрд рублей. Чистая прибыль, правда, оставалась стабильно небольшой — 5-6 млн ежегодно, зато росла кредиторская задолженность — с 332 млн рублей в 2015 до 1,7 млрд в 2017 году.

Причина резкого роста выручки — в 2015 году ЗАО «ПА» стало победителем сразу 28 процедур закупок ГУП «Водоканал» на 654 млн рублей. В 2016 году объем заключенных контрактов составил 1 млрд, а в 2017-м 1,42 млрд рублей.

Среди них – канализационный коллектор со снегоплавильней в Шкиперском протоке за 236 млн рублей, канализация для пансионата на Граничной улице за 133 млн рублей, канализация для насосной станции на Канонерском острове за 100 млн.

В 2016 году ЗАО «ПА» взялось за дождевую канализацию в Муринском парке ценой 443 млн рублей. Начальная цена конкурса была 513 млн, ее сбило участие петербургских ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Горизонт». Из них только «Вотерпрайсинвест» бизнесмена Алексея Пышкина является частым участником конкурсов Водоканала – объемами куда скромнее, чем у ЗАО «ПА», до 100 млн рублей в год.

«Фактически «Проектное агентство» стало монопольным исполнителем всех самых крупных подрядов на рынке тоннельного строительства в Петербурге», – говорит совладелец одной из компаний, соперничавших с ЗАО «ПА» на конкурсах Водоканала.

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В 2017 году «Проектное агентство» было выбрано исполнителем закупки у единственного поставщика на рекордную для себя сумму — 630 млн рублей. Водоканал бросил главного партнера на доработку инфраструктуры футбольного стадиона на Крестовском острове. ЗАО «ПА» обязано было проложить водопровод и построить канализацию с коллектором, обеспечить стадион электросетями и наружным освещением, провести связь, возвести «входную группу с контролем доступа на стадион» и закончить берегоукрепление.

Напомним, Водоканал пришел доделывать берегоукрепление западной части Крестовского острова за компанией «Интэкс» из группы «Сумма» братьев Магомедовых и компанией «Леокам», специалисты которой утверждали: на участке оказалось меньше 22-метровых свай, чем нужно, использовался песок не предусмотренного техзаданием коэффициента фильтрации и тому подобное.

Конкуренты ЗАО «ПА» и субподрядчики указывают на его двойника, который тоже участвовал в подрядах Водоканала – ООО «Проектное агентство». Юрлицо было зарегистрировано пять лет назад, в июле 2014 года. Им до сих пор полностью владеет Виктор Моисеев. Ему также принадлежит небольшое строительное предприятие – ООО «Наследие» с выручкой 250 млн рублей, зарегистрированное по адресу ЗАО «ПА».

ООО «ПА» напрямую выиграло всего один конкурс Водоканала, на 9 млн рублей. Но участие в субподрядах и субсубподрядах принесло за три года 1,5 млрд рублей выручки при 20 млн чистой прибыли. В ноябре 2018-го ООО подало в налоговую уведомление о ликвидации. 17 июня этого года ООО «ПА» стало еще одним участником банкротного дела ЗАО «ПА» с претензией на 153 млн рублей.

«В своих кругах ЗАО и ООО называли одной компанией и одним словом «Ооопа». Кому-то понравилось, как звучит наименование второго юрлица в документах – ООО «ПА», – говорит представитель одного из субподрядчиков. – Например, в контексте: ооопа, у них опять контракт».

«Сказали, надо делиться»

Стадион на Крестовском стал объектом, с которым своими силами ЗАО «ПА» справиться в срок не смогло. На субподряд были взяты в том числе специалисты холдинга «Водоканалстрой», ветераны отрасли, сильнее всех пострадавшие от экспансии «Проектного агентства» на рынке.

«Когда на стадионе началась самая запарка и оказалось, что надо делать ливневку, а асфальт уже уложен, позвали «Водоканалстрой». Те привезли свой проходческий щит — и прошли под дорогой, асфальт уцелел», – вспоминает один из субподрядчиков строительства.

Петербургские субподрядчики говорят, что с ними заключали договоры, а вот коллегам из отдаленных регионов якобы предлагали и альтернативные схемы взаимоотношений. «В рамках генподряда Водоканала «Проектное агентство» готово было под процент кредитовать тех, кто отчаялся ждать денег за свои работы. «ПА» говорило: жаль, пока с нами не расплатились, возьмите пару миллионов на зарплаты работягам, – говорит один из участников мегастройки, не сумев, впрочем, уточнить, какое именно из «Проектных агентств» выдавало кредиты. – Сроки ссуды проходили, расплатился заказчик или нет, ссуду с процентами все равно надо было возвращать».

Попытки найти компании, которые считали бы себя пострадавшими, впрочем, пока не увенчались успехом. «Есть вариант, что такая схема со скрипом, но устраивала ее участников», – предполагает собеседник «Фонтанки».

Доминирующее положение на рынке контрактов для Водоканала у ЗАО «Проектное агентство» оказалось связано с уходом гендиректора Андрея Поздеева в июле 2014 года. Менеджер перебрался в кресло директора по капитальному строительству и инвестициям ГУП «Водоканал», то есть стал непосредственно контролировать генподрядчиков.

Ровно через год после назначения его бывшая компания оказалась причастна к неприятной истории с городским уличным половодьем. Во время ремонта Выборгского канализационного коллектора, которым занималось ЗАО «ПА», внутри оторвались метры обвивающей трубы клейкой ленты. Когда осенью пошли сильные дожди, стоки забило мусором, налипшим на эту ленту, — и к дождевой воде добавился фонтан из канализации.

Именно в 2015 году рынок подрядов ГУП «Водоканал» достиг исторического пика в 37 млрд рублей. Из них на ежегодные тоннельные работы, по оценке участников рынка, приходилось 5 млрд.

От резкого увеличения доли ЗАО «ПА» на рынке сильнее всего пострадал холдинг «Водоканалстрой», основанный в 90-е Владимиром Агияном. Около пятнадцати лет холдинг был главным исполнителем подрядов ГУП «Водоканал», контракты достигали 10 млрд рублей.

Уже в 2015 году выручка крупнейшей компании холдинга, «Специализированного тоннельного строительства» («СТС»), упала с 1,7 млрд годом ранее до 83 млн рублей. Еще две компании сейчас ликвидируются. Головное ЗАО «Водоканалстрой» в 2016 году уронило выручку с 2,8 млрд до 563 млн рублей. Третье крупное предприятие холдинга, «Струйные технологии и строительство» («СТиС»), с 2014 по 2017 год сократило выручку с 4,5 млрд до 169 млн рублей в год.

Убытки холдинга начиная с 2015 года стали измеряться сотнями миллионов ежегодно. В 2016 начались попытки обанкротить отдельные предприятия.

После смерти Владимира Агияна в 2017 году управление холдингом взял на себя его сын Андрей с партнером Альбертом Цибаевым. Затем компаньоны вышли из учредителей, сейчас главные предприятия холдинга контролируются Евгением Еселевым.

Изменения на рынке, вызванные сначала взлетом, а теперь и ожидаемым уходом «Проектного агентства», в холдинге официально комментировать отказались.

В меньшей степени пострадало, но тоже потеряло в деньгах ООО «Ремонт и строительство сетей «ПР и СС»» Сергея Шульжика. Второй после «Водоканалстроя» крупный игрок показал за последний отчетный год 2 млрд рублей выручки. Тогда как за год до взлёта ЗАО «ПА» выручка «ПРиСС» достигала 5,8 млрд рублей. В 2015 году компания Сергея Шульжика сумела получить подряд на строительство первой очереди Охтинского коллектора объемом 7,9 млрд рублей со сроком сдачи в 2022 году. «Это самый крупный за последнее время такой подряд в городе, и он позволит, – уверены в компании, – держаться на плаву все эти годы».

«Ко всем крупным, в «ПРиСС», «СТС», «СтиС», в декабре 2014 года пришли хорошо им знакомые по работе люди и сказали: надо сотрудничать, надо доделывать стадион, конкуренцию устраивать нельзя, – рассказывает совладелец одного из перечисленных предприятий. – Сказали, что появится новый крупный генподрядчик. В такой ситуации, сказали, можно будет и вам побороться за генподряд — но это будет стоить 25% от объема».

Такое место пусто не бывает

Начавшийся в 2015 году передел рынка и его закат в конце 2018-го участники рынка связывают со временем работы команды Игоря Албина. Вице-губернатор официально курировал и работу ГУП «Водоканал», и строительство будущей «Газпром Арены». Именно он, когда пришлось срочно заканчивать долгострой, устроил прямо на территории рабочий кабинет.

При этом собеседники «Фонтанки» даже на правах анонимности не смогли хоть как-то подтвердить связь между людьми из команды бывшего вице-губернатора и лицами, которые в декабре 2014 года рассказывали главным подрядчикам Водоканала о меняющихся правилах игры.

Как бы то ни было, в марте 2019 года со своего поста ушел гендиректор ГУП Евгений Целиков, а директором по капстроительству вместо Андрея Поздеева стал Павел Шумов.

Усилившийся за три года кадрами и техникой «единый генподрядчик» ЗАО «Проектное агентство» ближе к зиме 2019 года начало испытывать затруднения. Два крупных контракта ЗАО «ПА» так и не были в итоге исполнены. Первый — это строительство наружной канализации по Северному проезду в поселке Металлострой за 123 млн рублей. Согласно контракту оно должно закончиться до конца ноября 2019 года. Второй – реконструкция с заменой насосных агрегатов и вспомогательного оборудования канализационной насосной станции №6 на Октябрьской набережной за 483 млн рублей. Должна закончиться в 2030 году.

В ГУП «Водоканал» говорят, что по двум объектам договоры расторгнуты, но оба обязательно будут достроены и введены в эксплуатацию – новые подрядчики уже определены.

На рынке рассказывают, что ради поселка Металлострой Водоканал уже ведет активные переговоры с холдингом «Водоканалстрой». ЗАО «ПА» успело начать работы в 2017-м, но новому подрядчику будет ставиться задача начинать практически заново. «Новый подрядчик оказывается в ситуации, когда необходимо успеть к концу ноября, потому что прокуратура торопит Водоканал, – говорит знакомый с ситуацией источник «Фонтанки». – Там давно стоит проблема стоков, людей периодически заливает».

Сейчас заказчик уже смотрит новый проект, структурам «Водоканалстроя» должны достаться заложенные по конкурсу 130 млн рублей, уверяет источник.

Кто будет достраивать насосную станцию на Октябрьской набережной, которая стоила неполные 500 млн рублей, пока неизвестно, однако там и срок окончания работ – до 2030 года.

По одному из телефонов ЗАО «Проектное агентство», который оказался работающим, «Фонтанке» посоветовали обращаться к арбитражному управляющему. Еще один телефон привел в городскую поликлинику №220, а еще один – в медицинский университет имени Павлова.

В ТСЖ многоэтажки по улице Севастьянова, где два помещения снимает ЗАО «ПА», «Фонтанке» сказали, что дверь входа в офис последние недели постоянно закрыта на висячий замок.

Телефон арбитражного управляющего Дмитрия Назарова тоже пока не отвечает.

Место уходящего в банкротство «Проектного агентства» долго пустовать не будет, его займет другая подобная структура, уверяют собеседники «Фонтанки». И речь совсем не обязательно о контрактах Водоканала.

«Подконтрольные компании, которые получают завышенные по стоимости подряды, нужны всегда. Это главный источник средств на зарплаты людям, которые формально не являются сотрудниками комитетов и служб, но работают в их структуре, исполняют выходящие за штатное расписание задачи», – рассуждает владелец одной из компаний-контрагентов «Проектного агентства». На эти деньги можно содержать, например, дополнительных офис-менеджеров и специалистов пресс-служб, премировать особо отличившихся и так далее.

Другое дело, что за четыре года рынок подрядов Водоканала сократился почти в четыре раза. В 2019 году — до суммы примерно в 10 млрд рублей. Рынок тоннельных работ в Петербурге сократился еще сильнее, и сейчас измеряется сотнями миллионов.

«Год выборов — самое время, чтобы заявлять большие проекты, но их нет. С кем разговариваем, уводят тему в сторону, – рассказывает совладелец одного из участников рынка подрядов Водоканала. – Деньги в бюджете есть, но до сентября их, такое впечатление, остерегаются заводить на конкурсы».

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»