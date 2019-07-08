В Башкирии приговор по «наркотической статье» дословно совпал с обвинительным заключением. Его отменили из-за «формального рассмотрения дела»

Приговор по делу группы, члены которой были задержаны по подозрению в торговле наркотиками, был отменен, когда удалось доказать, что суд первой инстанции фактически прибегнул к «обычному копированию данных».

Президиум Верховного суда Башкирии постановил, что приговор Стерлитамакского городского суда «ставит под сомнение справедливость и беспристрастность судебного разбирательства». Об этом 8 июля пишет «Медиазона».

В 2015 году были задержаны 4 человека, среди которых братья Марат и Артур Халиуллины. Сотрудники тогда еще существовавшей ФСКН полагали, что группа создала нелегальный бизнес по продаже запрещенных веществ через закладки. По версии следствия, работали они в Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате по простой схеме: деньги за «клад» переводились на QIWI-кошелек, а места закладок сообщались через мессенджеры. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических веществ в составе организованной группы).

В суде фигуранты отрицали свою причастность к наркопреступлениям, обвинив сотрудников расформированной в мае 2016-го ФСКН в давлении. Тем не менее судья дал им от 12 до 16 лет в колонии строгого режима.

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Региональный СК решил проверить слова о превышении сотрудниками ФСКН своих полномочий, установив, что подсудимых, действительно, от суток до двух удерживали в отделении незаконно.

В 2018-м дело дошло до Верховного суда Башкортостана, который рассмотрел апелляцию на приговор, сократив сроки всем фигурантам. Осужденные, в свою очередь, решили подать кассационную жалобу. В ней Марат Халиуллин настаивал, что приговор суда первой инстанции был скопирован с обвинительного заключения.

Президиум Верховного суда республики в конце июня 2019-го подтвердил слова Халиуллина, признав, что приговор «по существу и в значительной своей части является копией обвинительного заключения»

«Все это указывает на то, что в данном случае в большей степени имело место обычное копирование данных предварительного расследования в решение суда первой инстанции, и судьей приговор не составлялся. Изложенное свидетельствует о формальном рассмотрении уголовного дела, ставит под сомнение справедливость и беспристрастность судебного разбирательства, что недопустимо», — сообщается в решении президиума.

В итоге дело отправили на новое рассмотрение с другим судьей, а его фигурантов освободили из колонии, отправив под домашний арест или отпустив под подписку о невыезде.