Водитель аккуратно припарковал BMW «ёлочкой». После езды без переднего колеса

Неадекватное, но по-своему аккуратное поведение продемонстрировал водитель «БМВ» в ночь на 8 июля на севере Петербурга.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» публикуют фотографии двух повреждённых машин и вырванного колеса. Судя по всему, обошлось без пострадавших. Вот сама история – подчеркнём, что эта информация неофициальная и может быть неточной.

«Около 00:30 сегодня, 8 июля, в «кармане» вдоль Светлановского проспекта у дома 62, к. 1, «БМВ» въехала в стоящий «Опель», у «БМВ» вырвало левое переднее колесо вместе со стойкой. Без колеса водитель «бэхи» протащился ещё метров 150, вышли посмотрели на машину, протащился ещё метров 50 и бросил машину на ближайшем пустом парковочном месте, после чего скрылся вместе со своими пассажирами, оставив при этом телефон на водительском кресле, – пишут в «ДТП и ЧП». – Потом кружили пару раз мимо и пасли в сторонке на красном микроавтобусе, видимо, хотели забрать телефон из «БМВ».

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Автолюбители в комментариях предполагают, что колесо выломало ещё до столкновения с «Опелем», от чего и произошло ДТП. А один из участников группы добавляет: «Я там проезжал в это время, мне кажется, колесо лежало гораздо раньше [появления] «Опеля» этого, задел, наверное, его по пути уже».

Напомним, 17 июня по городу катался ещё один трёхколёсный автомобиль – «Мерседес». Сотрудники ГИБДД гнались за ним по территории двух районов, а после задержания водитель устроил спектакль.