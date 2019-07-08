В Финляндии преступники будут вести экскурсии по местам своих деяний. Один из них отбывает пожизненное заключение

В соседней Финляндии запускают экскурсии по местам преступлений – истории убийцы, грабителя и человека, который не раз сбегал из тюрьмы, посетители смогут услышать из первых уст.

Как пишет Yle 8 июля, одну из них будет вести отбывающий пожизненное заключение Янне Раннинен. Мужчина будет знакомить желающих с местом преступления в одном из районов Хельсинки – Вуосаари, где им было совершено заказное убийство друга и подельника, приговоры суд вынес в 1998 и 2003 годах. Несмотря на пожизненное заключение, Раннинена отпускают в увольнительные — во время них он и планирует проводить экскурсии.

В переоборудованной под отель тюрьме в районе Катаянокка неоднократно сидевший за различные преступления Ян Ялутси будет рассказывать, как он сбегал из заключения, а в Турку швед Андерс Адали поведает об ограблении банка в 2007 году.

В общественной организации «Близкие жертв убийств» отнеслись к идее крайне негативно, заявив, что она является очередным свидетельством того, как в современном мире насильственные преступления становятся частью индустрии развлечений. При этом Раннинен утверждает, что не собирается романтизировать преступность, а, наоборот, хочет показать молодежи, к чему стремиться не надо.

Судя по Instagram, Раннинен неплохо проводит время для осужденного на пожизненное. За это время у него родилась дочь, он выпустил книгу «Зовут меня наёмным убийцей» и основал общественную организацию «Дети-одуванчики» для поддержки детей, родители которых оказались в тюрьме.