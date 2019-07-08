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Общество
08.07.2019 12:14
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ОЖД подсчитала потери от нападок вандалов. В этом году хулиганов тянет на творчество, но подводит меткость

Почти два миллиона рублей за шесть месяцев потеряла Октябрьская железная дорога из-за любителей портить поезда. Аналогичный период в прошлом году обошёлся путейцам ненамного дешевле.

Как сообщили 8 июля в пресс-службе компании, с января по июнь в зоне обслуживания Октябрьской железной дороги зафиксировано больше двухсот актов вандализма. Особенно отличились уличные художники, отточившие мастерство настенной росписи на 178 вагонах. К примеру, под Гатчиной пассажирам устроили американское гетто без возможности посмотреть в окно.

При этом охоту с баллончиками в основном вели за электричками, а на поездах дальнего следования отрабатывали меткость. Досталось 14 составам и девяти светофорам.

В первом полугодии 2018 года хулиганы обошлись ОЖД несколько дешевле. Поезда громили камнями в полтора раза чаще, однако к рисованию на составах отнеслись прохладнее. От баллончиков за шесть месяцев прошлого года пострадали 136 вагонов.

В ОЖД напомнили, что за порчу поездов можно угодить под административную или уголовную ответственность. Так, за первую половину этого года уголовными делами обзавелись семеро.

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