Глава Минпромторга назвал стоимость лимузина Aurus. Продажи могут начаться уже в августе

Люксовый российский лимузин Aurus обойдется примерно в 18 миллионов рублей. Точную стоимость назовут в день открытия шоурума марки в Москве.

Как рассказал 8 июля в интервью Reuters министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, шоурум Aurus в Москве могут открыть в августе 2019 года, тогда же будет озвучена точная цена лимузина для коммерческих заказчиков. Предварительно, она будет начинаться от 18 миллионов рублей. «Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки», – отметил Мантуров.

По словам министра, для автомобиля уже готова клиентская база в Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются акционером проекта. Арабский фонд Tawazun в феврале выкупил 36% акций проекта и планирует вложить 110 миллионов евро в серийное производство Aurus в Татарстане, а также локализацию и продажу автомобиля на международных рынках. Белый лимузин Aurus, по словам Мантурова, так и остался в ОАЭ после февральской выставки IDEX 2019, на которой его продемонстрировали арабским шейхам.

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С 2013 года в разработку автомобилей проекта «Кортеж», который затем был назван Aurus, Россия вложила более 12,4 миллиарда рублей. Сейчас автомобили собираются на производственной площадке государственного института НАМИ в Москве, объем производства – до 250 автомобилей в год. В конце 2020 – начале 2021 года планируется запустить серийное производство на мощностях Соллерс в Елабуге.

Впервые лимузин Aurus был показан на церемонии инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 года. По словам Мантурова, сейчас президент РФ передвигается исключительно на нем даже в международных поездках. На минувшей неделе, например, лимузин «примерили» к резиденции премьер-министра Италии Палаццо Киджи, чтобы проверить, пройдет ли автомобиль в ворота.

Недавно ездить на Aurus начал и глава правительства Дмитрий Медведев, добавил глава Минпромторга. Мантуров сам пользуется им с весны и надеется, что со следующего года переходить на Aurus начнут и другие члены российского правительства.