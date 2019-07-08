Пиццерии и рюмочные вытесняют стейк-хаусы. Итальянская кухня стала самым популярным форматом заведений, открывшихся в Петербурге в первом полугодии

В первом полугодии 2019 года в Петербурге было открыто 90 новых заведений общественного питания, подсчитали 8 июля в международной консалтинговой компании Colliers International. Из них 46 – это рестораны или кафе с концепцией одной из национальных кухонь мира.

Лидерами выступили рестораны и кафе с итальянской кухней – 9 новых точек общепита (в том числе пиццерия Camorra Chimerica на Малом пр. П.С, 66/32; рестораны Friends of Friends на Дегтярной ул., 1; «Pasta и Vino» на Гороховой ул., 54). Второе место заняла русская кухня – в городе появилось семь заведений, в числе которых рестораны «Гусары» на набережной Фонтанки, 40; Russofeel на ул. Декабристов 5; «Мейерхольд» на Марсовом поле, 7, и другие.

Таким образом, заведения итальянской и русской кухни сменили стейк-хаусы и рестораны грузинской кухни, которые доминировали в структуре открытий первого полугодия 2018 года, отмечают эксперты.

Еще один популярный формат общепита, в котором присутствует русский национальный акцент – рюмочные. За 2018 год в Петербурге появилось не менее семи новых заведений, а в первом полугодии 2019-го их число пополнили еще два, говорит Владимир Каличава, руководитель департамента услуг для ретейлеров Colliers International.