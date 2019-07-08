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Власть
08.07.2019 11:44
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СМИ: Готовится новая волна губернаторских отставок. Первый на выход — Орлов из Архангельска, назвавший жителей «шелупонью»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку в рамках очередной ротации глав регионов осенью. Об этом 8 июля пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента. 

Издание напоминает, что Орлов якобы входит в пятерку глав регионов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения — таковы итоги закрытых соцопросов для администрации президента. Негативно на губернаторе сказывается в первую очередь скандал вокруг строительства полигона для твердых коммунальных отходов из Москвы в Шиесе. Напомним, 12 июня, в День России, местные жители освистали Орлова на митинге. Ранее он сам назвал протестующих против строительства мусорного полигона «шелупонью».

При этом сам Орлов заявил The Bell, что в отставку не собирается. 

«У меня нет никаких оснований думать об этом, мой срок работы четко прописан (полномочия Орлова истекают в 2020 году. — прим. ред.), а в отставку меня отправляют уже 7 лет — с марта 2012 года. Этим отправителям хочу пожелать всего хорошего, а мне работать надо», – заявил Орлов.

Отметим, РБК также прочит отставку Василия Голубева (Ростовская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми) и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

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Справка:

«Мусорный» конфликт в Шиесе продолжается с прошлого лета. Причина — в решении свозить в леса Архангельской области, на полигон в Шиесе, мусор из Москвы. Местные жители установили дежурство в палатках возле будущего полигона и пытаются препятствовать строительной технике и доставке песка, из-за чего происходят столкновения активистов с силами ЧОП, задержания. Во многих городах Архангельской области и Республики Коми, у границы с которой находится Шиес, проходят митинги и пикеты. Люди выступают за отставку губернатора области Игоря Орлова, назвавшего протестующих «шелупонью».

1 июня Росприроднадзор нашел на стройплощадке мусорного полигона нарушения. Одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк» в Шиесе» активисты называли Игоря Чайку — однако в комментарии «Фонтанке» сын генпрокурора назвал это «компиляцией лжи».

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