СМИ: Готовится новая волна губернаторских отставок. Первый на выход — Орлов из Архангельска, назвавший жителей «шелупонью»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку в рамках очередной ротации глав регионов осенью. Об этом 8 июля пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента.

Издание напоминает, что Орлов якобы входит в пятерку глав регионов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения — таковы итоги закрытых соцопросов для администрации президента. Негативно на губернаторе сказывается в первую очередь скандал вокруг строительства полигона для твердых коммунальных отходов из Москвы в Шиесе. Напомним, 12 июня, в День России, местные жители освистали Орлова на митинге. Ранее он сам назвал протестующих против строительства мусорного полигона «шелупонью».

При этом сам Орлов заявил The Bell, что в отставку не собирается.

«У меня нет никаких оснований думать об этом, мой срок работы четко прописан (полномочия Орлова истекают в 2020 году. — прим. ред.), а в отставку меня отправляют уже 7 лет — с марта 2012 года. Этим отправителям хочу пожелать всего хорошего, а мне работать надо», – заявил Орлов.

Отметим, РБК также прочит отставку Василия Голубева (Ростовская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми) и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.