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Происшествия
08.07.2019 11:47
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Огненное ДТП в Москве попало на видео. СМИ пишут, что погиб сын «колбасного короля»

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Два человека были госпитализированы с места ДТП с легковым автомобилем и мотоциклом в ночь на 8 июля в Москве. Одного из них, как пишут СМИ, спасти не удалось. Погибшим называют Александра Маругова, сына бизнесмена – «колбасного короля» – Владимира Маругова и поэтессы Татьяны Маруговой.

Как сообщают «Вести», на Фрунзенской набережной мотоцикл на высокой скорости врезался в машину такси, поворачивавшую налево, и вспыхнул. Возгорание могло случиться из-за повреждения топливного бака. Момент столкновения попал на видео. 

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И таксист, и мотоциклист были доставлены в больницу. Позже появилась неподтвержденная информация о том, что мотоциклист умер на операционном столе, отмечают «Вести». Его имя – Александр Маругов – называет, например, «Вечерняя Москва»

 

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