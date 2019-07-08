Любителей шавермы защитили от сальмонеллы из «Евро Кебаба». Бистро на Непокорённых прикрыл суд

Калининский райсуд Петербурга приостановил деятельность шавермы «Евро Кебаб» на проспекте Непокорённых, 6. От санитарно-эпидемиологического разгильдяйства пострадали более полусотни клиентов, 12 продолжают лечение в больнице.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 8 июля, материалы в отношении индивидуального предпринимателя Петра Горбунова, имеющего отношение к общепиту, рассмотрели без него. Владелец заведения не решился на заседании слушать про единственную раковину, в которой моют посуду и продукты, пренебрежение документацией, дефекты отделки, грязные полы и холодильник.

В список нарушений также вошли соседство сырых и готовых продуктов, сотрудники без медкнижек, холодильники без термометров, кухня, не разделённая на горячий и холодный цеха, и яйца, которые в бистро не обрабатываются должным образом. Как писала «Фонтанка», в соусе из сырых яиц поселились сальмонеллы, а кишечную инфекцию подхватили не только любители шавермы, но и сам повар.

Суд приостановил работу кафе на Непокорённых на 90 суток.

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Клиенты общепита начали массово жаловаться на самочувствие 29 июня. К 1 июля в Боткинскую больницу попал 31 отравившийся. По последним данным, сальмонелла из «Евро Кебаба» заразила 53 человека, двенадцать из которых продолжают оставаться в стационарах.

Сеть шавермы «Евро Кебаб» насчитывает порядка 50 точек в Петербурге, Мурино и Девяткино. Открыть бистро можно по франшизе. Кафе на Непокорённых принадлежит предпринимателю Горбунову И. П. По данным СПАРК, ИП под такой фамилией не ведёт деятельность с декабря 2017 года.