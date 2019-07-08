Житель Татарстана в Интернете намекнул на нечистоплотность «Единой России». Суд его поддержал

Суд в Татарстане не нашёл состава административного правонарушения в нелестном высказывании о партии «Единая Россия» в социальной сети. Автор поместил название партии по соседству с эпитетами «шайка», «воры» и «мошенники» и остался безнаказанным.

Сармановский районный суд Татарстана прекратил административное дело в отношении местного жителя Максима Семина. Пользователь «ВКонтакте» высказался о «Единой России». Пост опубликован 29 марта, в нём Семин дал «негативную оценку деятельности» политической партии», сообщается в решении суда от 8 июля. При этом название партии не уточняется. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Суд, изучив высказывание, в котором в одном предложении соседствовали название партии и слова «шайка», «воры» и «мошенники,» состава административного правонарушения не нашёл.

Ранее было прекращено дело против жителя Абакана Вячеслава Шоева, который критично высказался о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.