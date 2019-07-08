«Левада-центр»: Почти половина россиян не знает, что обсуждалось на «Прямой линии» с Путиным

Число зрителей ежегодного прямого эфира, в ходе которого Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, снижается из года в год. При этом почти половина граждан не знает, какие темы поднимались во время общения главы государства с народом. Об этом 8 июля рассказали в «Левада-центре».

Всего 35% респондентов заявили, что смотрели «Прямую линию» в этом году, хотя за последние 10 лет этот показатель не опускался ниже 40%. Пик интереса телевизионной аудитории был зафиксирован в 2017-м, составив 49%. Постепенно снижается и число тех, кто читал ответы Путина в Сети или прессе. В 2019-м их было 6%, хотя это и не самый низкий показатель. В 2014-м заявлениями президента в Интернете и СМИ интересовались на процент меньше.

При этом почти половина россиян признались, что не знают, о чем шла речь во время передачи. Так, 41% опрошенных рассказали, что слышали о «Прямой линии», но не знают о ее содержании. Еще 10% отметили, что «впервые слышат об этой прямой линии».

Около 48% россиян полагают, что проблемы, которые Путин затрагивал в ходе общения с народом, возможно, будут решены. Еще 15% уверены, что это точно произойдет.

Напомним, что АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.