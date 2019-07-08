«Алмаз – Антей» представит в Петербурге средства ПВО морского базирования

«Алмаз – Антей» примет участие в Международном военно-морском салоне «МВМС-2019» в Санкт-Петербурге. Выставка пройдет в период с 10 по 14 июля на объединенной территории выставочного комплекса «Ленэкспо».

В качестве соэкспонентов выступят девять дочерних обществ Концерна: ПАО «НПО «Алмаз», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ОКБ «Новатор», АО «РАТЕП», ПАО «ДНПП», АО «ВНИИРТ», АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга», АО «ФНПЦ «ННИИРТ» и ПАО «НПО «Стрела».

«Участие Концерна в Международном военно-морском салоне направлено на поддержание имиджа как основного российского разработчика и производителя систем, средств и комплексов ПВО, обеспечивающего неразрывность жизненного цикла от разработки, серийного производства, модернизации и сопровождения эксплуатации до утилизации», — заявил заместитель генерального директора Концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Заместитель генерального директора отметил, что с учетом специфики выставки, «Алмаз – Антей» сделает акцент на средствах ПВО морского базирования. Посетители выставки смогут увидеть действующий макет турельной установки 3М-47 «Комар» и макет ТУ «Гибка».

Интерес специалистов вызовут модели боевых машин из состава ЗРК «Тор-М2Э» и «Тор-М2К», автономные боевые модули 9А331МК-1 из состава модульного «Тор-М2КМ» (морская модификация) и ЗРК «Оса-АКМ1». Посетители стенда смогут получить информацию о морских ЗРК «Риф-М», «Штиль-1», комплексе «Москит-Е», аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств «Подзаголовок-24Э».

Гости стенда смогут ознакомиться с боевой работой ЗРК «Тор» на натурном образце автономного тренажера командира и оператора боевых машин 9Ф678М изделия 9А331МЭ.

В виде макета и информационных материалов будет представлена информация о ракетах, используемых в интегрированных ракетных системах «Калибр-ПЛЭ» и «Калибр-НКЭ».

Представители холдинга планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции концерна, а также официальными организациями стран, принимающими участие в работе салона.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"