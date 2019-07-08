Женская сборная России по пляжному футболу выиграла Кубок Европы. Команда почти полностью состоит из петербурженок
Победой для женской сборной России по пляжному футболу завершился финальный матч Кубка Европы в минувшее воскресенье, 7 июля, в Португалии. Россиянки со счётом 3:2 обыграли Испанию.
Голы забили Марина Фёдорова (22 минута), Анна Чернякова (23), Анастасия Горшкова (25).
Мы взяли этот трофей! Круто выиграть после того, как не удались два турнира – сборной и клубом. Стало ясно, что когда ты работаешь на пределе, то ты побеждаешь. Спасибо, девчонки. Спасибо, Юрьич! Спасибо, док и массажист. Спасибо, вездесущий админ. Все были настолько хороши, что просто нет слов! Россия – чемпион! И спасибо всем за поддержку! Мы чувствовали ее за тысячи километров!
Это вторая победа подряд сборной России в Кубке Европы. Отметим, что из 11 игроков национальной команды семеро представляют петербургскую «Звезду». Также из Петербурга — тренер сборной Иван Канаев.