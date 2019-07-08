Не вовремя нажал кнопку. В деле о внезапной разводке Володарского моста появился обвиняемый

В разводке Володарского моста, которая ранее считалась самопроизвольной, вероятно, стал виной человеческий фактор. В причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности обвинили сотрудника «Мостотреста». Уголовное дело в отношении Константина Ромащенкова зарегистрировано в Невском районном суде, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы 8 июля.

По версии следствия, начальник бригады Володарского моста Константин Ромащенков, «действуя по неосторожности», осуществил проверку схемы готовности переправы к навигации. До начала смены специалист включил насос №1 и гидросистему разведения, что привело к поднятию крыла пролетного строения на 30-40 см. Уголовное дело к производству пока не принято.

Ранее депутат Госдумы Михаил Романов сообщал, что дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

25 августа 2018 года Володарский мост начал самопроизвольную разводку, приподнявшись на 30–40 сантиметров. В результате в образовавшийся пролет врезались две легковушки и автобус, их водители были госпитализированы.

Первоначально в «Мостотресте» заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке на переправу. Якобы уложенный подрядчиком асфальт оказался слишком тяжёлым. Позже появилась другая версия, согласно которой крыло поднялось из-за сбоя в системе управления разводным пролетом во время проверки готовности оборудования.