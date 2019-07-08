«До момента полного погашения задолженности». Минтранс РФ объяснил, как долго продлится запрет на полёты из России в Грузию
Российские власти ждут от Georgian Airways и MyWay Airlines выполнения условий для возобновления полетов между РФ и кавказской республикой.
«Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной», – цитирует 8 июля заявление главы пресс-службы Министерства транспорта России Александра Волкова ТАСС.
По его словам, запрет продлится «до момента полного погашения задолженности» грузинских перевозчиков.
Как сообщал Минтранс России, общая сумма задолженности Грузии составляет 792,5 тыс. долларов и 592,2 тыс. рублей без учета накопившихся пени. В министерстве рассказывали, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее. При этом Georgian Airways заявила об отсутствии долгов перед Россией.
Справка:
С 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Решения российского руководства о запрете полетов связаны с обстановкой в Грузии. Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек. Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности. Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.