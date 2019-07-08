«До момента полного погашения задолженности». Минтранс РФ объяснил, как долго продлится запрет на полёты из России в Грузию

Российские власти ждут от Georgian Airways и MyWay Airlines выполнения условий для возобновления полетов между РФ и кавказской республикой.

«Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной», – цитирует 8 июля заявление главы пресс-службы Министерства транспорта России Александра Волкова ТАСС.



По его словам, запрет продлится «до момента полного погашения задолженности» грузинских перевозчиков.

Как сообщал Минтранс России, общая сумма задолженности Грузии составляет 792,5 тыс. долларов и 592,2 тыс. рублей без учета накопившихся пени. В министерстве рассказывали, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее. При этом Georgian Airways заявила об отсутствии долгов перед Россией.