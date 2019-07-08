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08.07.2019 10:15
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Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в губернаторы Александра Беглова. Сам врио главы города на заседание не пришёл.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Горизбирком 7 июля зарегистрировал врио губернатора кандидатом. Беглов принёс в Горизбирком подписи 162 муниципальных депутатов из 108 округов, в также 80 тысяч 331 подпись жителей. При проверке недействительными признали 141 подпись жителей. Этого также достаточно, чтобы быть зарегистрированным кандидатом-самовыдвиженцем.

Среди сенаторов, которых он предложил в Совет Федерации от Петербурга в случае его победы, значатся Александр Ватагин (член политической партии «Единая Россия», исполнительный директор ОАО (ныне – АО) «Климов»), глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор 239 губернаторского лицея Максим Пратусевич.

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