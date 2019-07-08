Таксист на Суворовском отправил BMW X5 в дом. Пострадали пешеход и пассажир

Как минимум трижды за воскресенье, 7 июля, в ДТП в Петербурге попадали здания, все – в центральных районах.

Об авариях на Васильевском острове, где каршеринг прилетел в кондитерскую, и на Садовой, где «Нексия» упёрлась в Гостиный двор, «Фонтанка» уже писала. Третья такая авария случилась около 20:20 на пересечении Суворовского проспекта и 2-й Советской улицы.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району, столкнулись BMW X5 и Volkswagen Polo с последующим наездом на пешехода. На кадрах с места аварии видно, что на тротуар вылетел «БМВ» и задел дом. «Фольксваген Поло» – такси.

Реклама



Госпитализированы две женщины: 32-летняя пешеход и 30-летняя пассажирка «Поло».

«Как обычно на этом перекрестке. При повороте встречку надо пропускать», – отмечает «Дорожный инспектор». Степень вины участников выясняется.