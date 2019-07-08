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Происшествия
08.07.2019 10:48
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Таран скорой на Невском попал на видео. Парень на Mercedes хотел быть первым, невзирая на стрелку

Камера наружного наблюдения, установленная на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы, зафиксировала столкновение кареты скорой помощи и легкового «Мерседеса»

На трансляции в YouTube видно, что скорая поворачивала налево с Невского на Садовую со включенными звуковыми и световыми сигналами. Водитель пропустил двух «взлетевших» с перекрёстка на зелёный мотоциклистов и, поскольку весь встречный транспорт продолжал стоять, приступил к повороту. «Мерседес» же двигался на высокой скорости на разрешающий сигнал светофора, но в крайней правой полосе, где движение разрешено только направо, и откуда никто не должен был выехать: видимо, автомобилист хотел объехать затор, предполагают в соцсетях. 

Телеканал Санкт-Петербург. Веб-камеры и онлайн

«Мерсовод» пусть готовится к искам СМП. Там чёткое нарушение», – считают подписчики «Дорожного инспектора»

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Напомним, по предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария случилась 7 июля около 21:45. За рулем «Мерседеса» находился водитель 25 лет, медицинским «Фордом» управлял 58-летний мужчина. Различные травмы получили двое фельдшеров экипажа скорой медицинской помощи. 

Таран скорой на Невском попал на видео. Парень на Mercedes хотел быть первым, невзирая на стрелку

По словам очевидцев, в скорой не было пациентов. «На вызов они ехали. Отправили другую», – сообщает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Павел. 

 

 

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