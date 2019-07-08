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Происшествия
08.07.2019 09:51
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Электричку под Лугой на мотоцикле протаранил школьник из Петербурга. Подросток мечтал стать спасателем

Врезавшийся на мотоцикле в электричку школьник собирался стать спасателем. Выпускник петербургской гимназии сдавал вступительные экзамены в колледж МЧС Северной столицы. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 июля.

После аварии под Лугой пострадавший подросток находится в коме. Его состояние крайне тяжёлое.

Накануне 15-летний экстремал на мотоцикле «Днепр» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сиганул через железнодорожный переезд на станции Низовская. Манёвр завершился столкновением с электричкой, следовавшей из Петербурга в Лугу. У юного водителя не было ни прав, ни шлема, на мотоцикле не оказалось номерных знаков.

Электричку под Лугой на мотоцикле протаранил школьник из Петербурга. Подросток мечтал стать спасателем

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