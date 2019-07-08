СМИ: Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей. Минтранс требует решить проблему с багажом к середине августа

Грузчикам в московском аэропорту Шереметьево подняли зарплату в пять раз — с 45 тысяч до 200 тысяч рублей. Такое решение приняло руководство «Шереметьево Хэндлинг» — «дочки» столичного аэропорта, отвечающей за загрузку багажа в самолеты и его выгрузку из них в терминалы на ленты выдачи. Об этом пишут 8 июля «Ведомости» со ссылкой на участников совещания о задержках багажа, которое прошло в Минтрансе.

По данным издания, о повышении зарплат сообщил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. При этом не уточняется, фиксированная ли это заработная плата или максимальная, включающая бонусы и переработки. Также неизвестно, касается ли повышение всех грузчиков или же только вновь нанимаемых

«Ведомости» отмечают, что сейчас в аэропорту работают 1400 грузчиков, хотя требуются две тысячи человек, при этом они обязательно должны быть гражданами России. В Шереметьево планировали решить вопрос с задержками багажа к 1 июля, но сделать этого не удалось. Минтранс потребовал разобраться с проблемой к 15 августа.

С многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа пассажиры Шереметьево столкнулись в начале июня. СМИ сообщали, что грузчики аэропорта массово увольнялись из-за сокращений зарплат. Генпрокуратура начала проверку в Шереметьево. Ряд руководителей «Шереметьево Хэндлинг» были уволены.