В Петербурге посетитель грузинской пекарни расплатился выстрелом в лицо

Стрельбу среди прилавков с традиционной выпечкой Грузии устроили в Красногвардейском районе Петербурга утром 7 июля. Так клиент искал понимания у работников общепита.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, накануне около десяти утра в грузинскую пекарню «Гермиели Пури» на Новочеркасском проспекте заявился агрессивный посетитель с бородой и в кепке. Удовлетворить его вкусы оказалось невозможно. Рассвирепевший мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в лицо сотруднице кафе. Пострадавшую с пулевым ранением левой скулы и подбитым глазом госпитализировали в больницу. Медики оценили состояние 34-летней приезжей из Узбекистана как средней тяжести.

Любитель пострелять пекарню покинул. Позже 34-летнего уроженца республики Дагестан задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.