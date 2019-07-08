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08.07.2019 09:15
Печать

В Петербурге посетитель грузинской пекарни расплатился выстрелом в лицо

Стрельбу среди прилавков с традиционной выпечкой Грузии устроили в Красногвардейском районе Петербурга утром 7 июля. Так клиент искал понимания у работников общепита.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, накануне около десяти утра в грузинскую пекарню «Гермиели Пури» на Новочеркасском проспекте заявился агрессивный посетитель с бородой и в кепке. Удовлетворить его вкусы оказалось невозможно. Рассвирепевший мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в лицо сотруднице кафе. Пострадавшую с пулевым ранением левой скулы и подбитым глазом госпитализировали в больницу. Медики оценили состояние 34-летней приезжей из Узбекистана как средней тяжести.

Любитель пострелять пекарню покинул. Позже 34-летнего уроженца республики Дагестан задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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