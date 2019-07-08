Устроивший газовую атаку на прокуратуру Петербурга оказался юристом. К его поискам присоединилась ФСБ

В Петербурге по подозрению в нападении на прокуратуру Петербурга с газовым баллончиком задержан 42-летний юрисконсульт. Его выдал автомобиль супруги.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, накануне в Пушкине сотрудники Центра «Э» и примкнувшие к ним оперативники УФСБ задержали юриста Аркадия З. Его неусыпно искали двое суток. Дома петербуржец не появлялся, за ним устроили охоту по всему Петербургу и пригородам. Характерной приметой того, кто в самом начале рабочей пятницы распылил перцовый газ по всему периметру здания на Исаакиевской площади, от чего у работников горпрокуратуры запершило в горле и заслезились глаза, была машина «КИА» красного цвета. За рулем сидела женщина.

Мотивы подозреваемого пока неясны. На поверхности – недовольство правоохранительной системой. Юрист судился с бывшими работодателями за восстановление в должности, подавал иск на Жилкомсервис Курортного района. В конце июня 2019 года Приморский райсуд зарегистрировал дело юриста, привлеченного по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Дознание Адмиралтейского района после выходки с газом возбудило уголовное дело по 213-й статье УК «Хулиганство». Мужчина задержан на двое суток в качестве подозреваемого.