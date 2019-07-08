Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +17
$ 63.58р
71.66р
09:20 08.07.2019
Расширенный поиск

Общество
08.07.2019 08:54
Печать

Рынок поддельных люксовых брендов в России превысил легальный. Контрафакта продали на 280 млрд рублей

Годовой оборот подделок люксовых марок в России превысил легальный сегмент. Реплики модных брендов были проданы на сумму 280 млрд рублей, оригиналы – на 248 млрд, пишет 8 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Brandmonitor.

По данным аналитиков, ситуация в России отличается от того, что происходит в мире. В других странах на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж. В основном контрафактные товары продаются в торговых центрах и на вещевых рынках. В социальных сетях продавцы наторговали поддельными футболками, кроссовками, джинсами и сумками на 25 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что аудитории покупателей реплик и оригиналов, как правило, не пересекаются, поскольку у люксовых брендов есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей, а копии зачастую приобретаются от случая к случаю.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор