Оскорбивший родителей Путина «Рустави 2» возобновил вещание в Грузии

Телевизионный канал «Рустави 2» возобновил вещание в Грузии к утру 8 июля. В ночь на понедельник редакция приняла решение приостановить вещание из соображений безопасности. После выхода скандальной программы «Посткриптум» у здания телеканала начался стихийный митинг, на котором собравшиеся требовали извинений в адрес президента России Владимира Путина.

Программа «Постскриптум» вышла вечером в воскресенье. В полутораминутном эфире грузинские телезрители слушали ругательства в адрес российского лидера. Ведущий Георгий Габуния на русском обратился к президенту России и упомянул его покойных родителей.

О стихийном митинге у редакции телеканала 8 июля сообщало «Спутник Грузия». Издание уточняло, что, в основном, протестуют оппоненты «Единого Нацдвижения» – партии, правящей в президентство Михаила Саакашвили. Считается, что именно его сторонникам принадлежит канал.

Поступок телеведущего осудили грузинские президент и премьер-министр. Национальный сегмент социальной сети Facebook зашелся в эмоциях. Сотни тбилисцев вышли к зданию телеканала с лозунгами «Грузия – без «Рустави 2». Редакция поначалу освещала протестную акцию, а затем заявила, что приостанавливает вещание, опасаясь за безопасность сотрудников. Запись эфира удалена с сайта и из соцсетей телекомпании.