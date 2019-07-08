Россия вместе с США приняла конвенцию о взаимном признании и исполнении судебных решений по делам бизнеса

Конвенцию о взаимном признании и исполнении судебных решений приняла Россия вместе с США и другими торговыми партнерами. Если суд за рубежом постановил взыскать деньги с российской компании, решение будет исполняться в России.

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам была принята на Гаагской конференции по международному частному праву, пишет 8 июля РБК.

Это первый универсальный механизм, который полностью регулирует транграничное исполнение судебных решений.

Документ распространяется на гражданские и коммерческие дела договаривающихся государств. Ратификация конвенции будет означать, что решение иностранного суда признается в стране так же, как решение национального суда.

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Конвенция не включает семейные споры, дела о банкротстве, в области интеллектуальной собственности, перевозки пассажиров и грузов. И не распространяется на доходы, таможенные или административные вопросы.

Таких договоров о взаимном признании судебных решений у России нет с рядом крупнейших экономик — США, Германией, Францией, Великобританией. Поэтому, например, если российский суд постановил, что немецкая компания должна деньги российской компании, немецкий суд не обязан признать и исполнить это решение.

Текст Конвенции официально открыт для подписания и последующей ратификации.