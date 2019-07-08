Оскорбивший родителей Путина «Рустави 2» прекратил вещание. Горячие грузины снова на улице

Жители Тбилиси собрались в ночь на понедельник у здания главного грузинского телевизионного канала. Они требуют извинений в адрес российского президента.

О стихийном митинге у редакции телеканала «Рустави 2» 8 июля сообщает «Спутник Грузия». Издание уточняет, что, в основном, протестуют оппоненты «Единого Нацдвижения» – партии, правящей в президентство Михаила Саакашвили. Считается, что именно его сторонникам принадлежит канал, журналист которого в прямом эфире позволил себе площадную лексику.

Программа «Постскриптум» вышла вечером в воскресенье. Полутораминутный эфир стал скандальным. Георгий Габуния на русском обратился к президенту России и упомянул его покойных родителей. Для грузин память о ближайших родственниках священна, оскорбления в их адрес недопустимы.

Поступок телеведущего осудили грузинские президент и премьер-министр. Национальный сегмент социальной сети Facebook зашелся в эмоциях. Сотни тбилисцев вышли к зданию телеканала с лозунгами «Грузия – без «Рустави 2». Редакция поначалу освещала протестную акцию, а затем заявила, что приостанавливает вещание, опасаясь за безопасность сотрудников. Запись эфира удалена с сайта и из соцсетей телекомпании.