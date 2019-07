Грузинский канал сказал опасное про родителей Путина. Реакция президента последовала в «Твиттере»

Сотрудник частного телеканала со штабом в Тбилиси посвятил минуту эфирного времени главе Российской Федерации Владимиру Путину. Его речь пришлось оценивать президенту и премьеру страны.

Итоговая программа «Постскриптум» вышла на главном телеканале Грузии вечером 7 июля. Как правило, эфиры идут на национальном языке, но в этот раз ведущий Гиоргий Габуния говорил по-русски. Он обратился к президенту России, которого поначалу назвал «большим другом». На этом цензурное и этичное закончилось. Почти минуту грузинские телезрители слушали ругательства в адрес российского лидера. Конструктива в речи, впрочем, не было – лишь набор выражений, привычный маргинальным слоям. Упомянул Габуния и самое важное для грузин слово – «мама».

Манеру выражать своё мнение осудил гендиректор телеканала Ника Гварания, но отметил, что не согласен лишь с формой, суть его устраивает.

Руководство Грузии также выступило с заявлением. Премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал случившееся провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию в стане. Президент Саломе Зурабившили в своём официальном «Твиттере» написала, что «ненавистнические высказывания, словесная агрессия, оскорбления и провокационные заявления ... идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе».

Georgia’s President unequivocally condemns hate speech, verbal agression, insults and provocatory statements made today on @Rustavi2tv. They go against all Georgian traditions, serve only to divide and raise tensions in the country, with Russia and in the region.