На Невском двое фельдшеров пострадали после столкновения скорой с «Мерседесом»

Водитель «Мерседеса» въехал в правый бок машины скорой помощи на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы в Петербурге вечером воскресенья. Пострадали два фельдшера.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, машины столкнулись около 22 часов 7 июля. За рулем «Мерседеса» находился водитель 25 лет, медицинским «Фордом» управлял 58-летний мужчина. Два медика получили различные травмы, их состояние уточняется.

Судя по фото в соцсетях, машина скорой из второго ряда поворачивала с Невского проспекта на Садовую улицу в сторону Сенной площади. Седан въехал в правый бок автомобиля медиков, находясь в крайнем правом ряду, у него замят капот.

По словам очевидцев, в машине скорой не было пациентов, в другие медицинские автомобили перегружали только оборудование.