Лидера «Коррозии металла» не пустили в самолет. Поведение Троицкого назвали неадекватным

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого не пустили в самолет, выполнявший рейс из подмосковного Жуковского, из-за неадекватного поведения и нетрезвого состояния.

Об этом вечером 7 июля сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». Фронтмену известного коллектива не удалось улететь в Крым.

«Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. В аэропорт оперативно был вызван наряд полиции», — рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Представитель авиакомпании отметила, что Троицкого передали полицейским. Деньги за приобретенный билет музыканту вернули, за исключением сервисного сбора.