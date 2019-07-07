В Ленобласти школьник на мотоцикле въехал в электричку. Пока его в больницу забирали медики, поезда встали

Без прав, шлема и номеров на мотоцикле «Днепр» школьник гнал на красный сигнал светофора прямо перед электричкой из Петербурга в Лугу. Ребёнок в больнице в тяжёлом состоянии.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, шестнадцатилетний юноша врезался в третий вагон электрички около восьми часов вечера 7 июля. К железнодорожной станции Низовская он приехал на мотоцикле «Днепр», переезд впереди него светил красным и издавал предупреждающие звуки. Школьнику что-то помешало нажать на тормоз – он врезался в проходящий состав.

У подростка не было ни прав, ни шлема, на мотоцикле не оказалось номерных знаков. Молодого человека увезли в реанимацию. Электрички задержались на 20 минут.