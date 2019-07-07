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Общество
07.07.2019 21:22
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Группу россиян снова не пустили в Мексику. Во въезде отказали 14 гражданам

14 человек с паспортами РФ не пустили в Мексику через пункт пропуска в аэропорту города Канкун. Об этом вечером 7 июля рассказали в посольстве России в Мехико.

«Они прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной», – сообщили дипломаты, передает РИА Новости. 

Это уже вторая группа прибывших из России туристов, которым Мексика за последние несколько дней отказывает во въезде. Ранее пограничники задержали десять человек, 9 из которых уже вернулись в РФ.

По мнению миграционной службы, у троих россиян профиль не соответствует туристам. Возможно, они не подтвердили бронь отеля, не показали обратные билеты или не доказать наличие средств для пребывания в стране.

 

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