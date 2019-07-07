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Город
07.07.2019 21:08
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По Ижоре растеклись радужные пятна. Колпинцы винят маршрутчиков

Плёнка из радужных пятен, характерных при попадании в воду бензина, растеклась по реке Ижора в Колпинском районе Петербурга. Местные жители утверждают, что видели маршрутчиков, моющих в воде канистры. Перевозчик в гипотезе ижорцев сильно сомневается. 

Заверения очевидцев с фотографиями переливающейся всеми цветами радуги реки в Колпино появились в соцсетях 7 июля. Очевидцы якобы из окон домов видели, как водители автобуса 293-го маршрута мыли в Ижоре канистры из-под бензина. 

«Выловить их не удалось», – добавляют пользователи про непойманных нарушителей. 

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Обслуживает маршрут из Петербурга в Колпино ООО «ПитерАвто». В компании оценили фотографии и отметили, что описанное очевидцами маловероятно. 

«По правилам перевозки пассажиров в салоне автобуса запрещено провозить любые ёмкости с топливом. Сам размер пятна говорит о том, что канистра физически не может оставить на воде такой след, поэтому можно предположить, что кто-то рядом с пятном видел останавливающийся автобус и сделал такие выводы», – отметили в компании. 

Несколькими часами ранее грязь петербуржцы увидели и в морском порту. Возле Гутуевского острова разлилась коричнево-бурая жижа неизвестного происхождения.

 

 

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