Древние храмы Пскова вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

18 памятников древнего Пскова 7 июля внесены организацией ЮНЕСКО в ее Список Всемирного наследия. Решение принято на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, сообщает министерство культуры РФ.

Продвижение псковских памятников в ЮНЕСКО началось в начале 2000-х годов. Досье начали формировать в 2015-м в региональном комитете по охране объектов культурного наследия. В 2017 году к работе над номинацией «Памятники Древнего Пскова» подключились специалисты Института наследия имени Лихачева. Документацию директору Центра Всемирного наследия Мехтильд Росслер передали в сентябре 2017 года.

В список входят 18 объектов крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков. Среди них собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (XIII в.), ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор (XII в.), ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы (XVI в.), церковь Михаила Архангела с колокольней (XIV в.), церковь Покрова от Пролома (XV–XVI вв.), церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (XV–XVII вв.), церковь Георгия со Взвоза (XV в.), церковь Богоявления со звонницей (XV в.), церковь Николы с Усохи (XVI в.), церковь Василия на Горке (XV в.).

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«Я говорил когда-то в шутку, что список Всемирного наследия ЮНЕСКО без псковской архитектуры, а Псковская область буквально переполнена уникальными памятниками, храмами, крепостями шедеврами мирового зодчества, …. неполноценен без Псковской области», – сказал глава Минкультуры Владимир Мединский, комментируя новость.

Чиновник уверен, что включение псковских памятников в Список ЮНЕСКО подтолкнет многих россиян посетить этот регион.