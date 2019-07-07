Минтранс готовит допсредства для вывоза россиян из Грузии. Запрет на авиасообщение вступает завтра

Дополнительные средства для вывоза из Грузии сограждан готовит Россия на 8 июля и последующую неделю. С завтрашнего дня прекращаются полеты в закавказское государство. Минтранс планирует задействовать соседние к южному соседу аэропорты.

Об этом 7 июля сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«На всякий случай мы готовим на 8-е число и на неделю с 8-го числа дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты», – приводит слова чиновника РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о вылетах из близлежащих аэропортов, уже не из Грузии.

Реклама



Чиновник добавил, что в Грузии остается около 4,5 тысяч российских туристов, которые не проявили желания сдать или обменять билеты.

Сегодня состоятся последние авиарейсы между Россией и Грузией. Клиенты российских авиакомпаний, купившие билеты на завтра и последующие даты, смогут без доплат и штрафных санкций вернуть за них деньги либо переоформить перелет на другие направления. Авиакомпаниям правительство пообещало компенсации.