Минтранс готовит допсредства для вывоза россиян из Грузии. Запрет на авиасообщение вступает завтра
Дополнительные средства для вывоза из Грузии сограждан готовит Россия на 8 июля и последующую неделю. С завтрашнего дня прекращаются полеты в закавказское государство. Минтранс планирует задействовать соседние к южному соседу аэропорты.
Об этом 7 июля сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
«На всякий случай мы готовим на 8-е число и на неделю с 8-го числа дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты», – приводит слова чиновника РИА Новости.
Он уточнил, что речь идет о вылетах из близлежащих аэропортов, уже не из Грузии.
Чиновник добавил, что в Грузии остается около 4,5 тысяч российских туристов, которые не проявили желания сдать или обменять билеты.
Сегодня состоятся последние авиарейсы между Россией и Грузией. Клиенты российских авиакомпаний, купившие билеты на завтра и последующие даты, смогут без доплат и штрафных санкций вернуть за них деньги либо переоформить перелет на другие направления. Авиакомпаниям правительство пообещало компенсации.
Справка:
В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.