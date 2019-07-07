Малафеев и Волочкова присоединились к флешмобу Bottle Cap Challenge
Заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев принял участие в мировом флешмобе Bottle Cap Challenge. Ударом ноги в прыжке он открыл бутылку с водой.
Свое видение массовой акции представила и российская балерина Анастасия Волочкова: она сбила ногой стаканчик с кулера.
С первого раза отвернув пробку с бутылки с разворота в пуантах, присоединившись к флешмобу #bottlecupchallenge , я решила попробовать и такой вариант...??? Точность, меткость, координация, необходимые в моей профессии, не подводят!?? Как вам?? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #платазауспех #спорт
Ранее к флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Суть челленджа в том, чтобы открыть бутылку с водой ударом ногой с разворота.