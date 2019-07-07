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Спорт
07.07.2019 19:46
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Малафеев и Волочкова присоединились к флешмобу Bottle Cap Challenge

Заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев принял участие в мировом флешмобе Bottle Cap Challenge. Ударом ноги в прыжке он открыл бутылку с водой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Easy ???? #bottlecupchallenge

Публикация от Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru)

Свое видение массовой акции представила и российская балерина Анастасия Волочкова: она сбила ногой стаканчик с кулера.

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С первого раза отвернув пробку с бутылки с разворота в пуантах, присоединившись к флешмобу #bottlecupchallenge , я решила попробовать и такой вариант...??? Точность, меткость, координация, необходимые в моей профессии, не подводят!?? Как вам?? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #платазауспех #спорт

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее к флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Суть челленджа в том, чтобы открыть бутылку с водой ударом ногой с разворота.

 

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