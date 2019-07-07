Малафеев и Волочкова присоединились к флешмобу Bottle Cap Challenge

Заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев принял участие в мировом флешмобе Bottle Cap Challenge. Ударом ноги в прыжке он открыл бутылку с водой.

Свое видение массовой акции представила и российская балерина Анастасия Волочкова: она сбила ногой стаканчик с кулера.

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Ранее к флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Суть челленджа в том, чтобы открыть бутылку с водой ударом ногой с разворота.