Сутормин в понедельник пройдёт медобследование для «Зенита»

Полузащитник Алексей Сутормин пройдёт медобследование для футбольного клуба «Зенит» в понедельник, 8 июля.

Как сообщает «Чемпионат.com», со вторника, 9-го числа, футболист начнёт тренироваться в петербургском клубе.

Напомним, «Оренбург» и «Зенит» вели переговоры по переходу Сутормина к сине-бело-голубым. Неожиданно в процесс вмешался казанский «Рубин», договорившись с игроком на большие деньги (700-800 тысяч евро против 500 тысяч, предложенных «Зенитом»). Уже после перехода игрока в Татарстан стало известно, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. В результате переход не был официально зарегистрирован, что дало «Зениту» шанс всё-таки заполучить игрока.

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Кроме того, в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».