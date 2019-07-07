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07.07.2019 18:41
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Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу ребенка. Так 5-летнего наказывали за непослушание

Привязанного к столбу пятилетнего мальчика из приемной семьи обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области.

Как сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на областное управление МВД, ребёнка нашли представители органов опеки. 5 июля они приехали к многодетной семье в село Юрьевское  и увидели мальчика, чью свободу передвижения ограничили весьма нетривиальным способом. 

Известно, что у супругов один свой ребенок, один усыновленный и шесть — под опекой. Привязанный к столбу за шею ребенок – из числа опекаемых. 

«Многодетная семья положительная <...> условия для детей очень хорошие», — заявила при этом руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Кокуева. 

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Мальчика освободили и доставили в больницу. Есть ли у него какие-то физические повреждения, не уточняется. По данному факту полиция начала проверку. Остальные дети в настоящее время находятся в реабилитационном центре.

Как пишет проект Baza, названная мать малыша заявила, что у дошкольника – психическая задержка развития и гиперактивность. Он якобы никого не слушал, убегал и попрошайничал. За что его так и наказывали. Опекуны не видели в этом жестокого обращения. 

Проверка ярославской семьи идет на фоне многочисленных новостей о 7-летней девочке из Ингушетии, которую жестоко избивали в семье полицейского. Истязания сделали из здорового ребенка инвалида. Даже у опытных врачей состояние несовершеннолетней вызвало ужас. Айшу отправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Возможно, медикам придется ампутировать зараженную гангреной руку. Тетя, которая воспитывала ребенка, арестована. 

 

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