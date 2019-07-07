Познер вышел из членов жюри конкурса ТЭФИ

Тележурналист Владимир Познер заявил о своем выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который организует национальную премию ТЭФИ («Телевизионный эфир»).

Обращение к руководству Академии российского телевидения Познер опубликовал на своем сайте.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других, – отметил «академик». – Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий».

Он напомнил коллегам, что созданная в 1994 году Академия российского телевидения создавалась, чтобы проводить ежегодный конкурс лучших телевизионных работ в стране. Скульптор Эрнст Неизвестный, создавший статуэтку, просил, чтобы конкурс был демократичным.

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«Я был полон надежд, что Академии удастся сделать ТЭФИ не только самым желанным, авторитетным и престижным телевизионным призом России, но что он приобретет международный вес – как, например, американское телевизионный приз ЭММИ. К сожалению, мои надежды не сбылись», – пишет Познер.

По его словам, одной из самых главных проблем конкурса стало «патриотическое» голосование: представители крупнейших российских телеканалов начали выбирать только свои работы из зависти. Побеждать начали те, за кем было численное преимущество в жюри.

В 2014 году для преодоления разногласий был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который «по сути дела отодвинул Академию и ее пятьсот с лишним членов от участия в определении лучших программ и телевизионщиков страны». Раздача статуэток Неизвестного перекочевала от Академии к комитету, о чем Познер сегодня жалеет. По его мнению, конкурс совершенно утратил демократический характер.