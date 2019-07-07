Выросший с собаками попугай научился лаять и сторожить дом

Ролик под названием «Лающая птица охраняет дом как собака» набирает популярность на Youtube. Минутное видео, выложенное 6 июля, посмотрели и поставили лайки более 20 тысяч человек. А все из-за белого попугая, который решил, что он пес, и сторожит своих хозяев наравне с четвероногими друзьями.

Как объяснил автор ролика, выложенного на канале ViralHog, видео снято 30 июня в Южной Африке. На нем три небольшие собаки, охраняя частный дом, лают на прохожих из-за забора. Помогает им в этом крупный белый попугай, очень умело копирующий звуки, которые воспроизводят его друзья-псы. Птица деловито расхаживает по двору и, как видно, совсем не мешает собакам.

«Мой попугай как ребенок в доме, – прокомментировал хозяин лающей птицы. – Он является частью семьи уже в течение девятнадцати лет. Он вырос среди собак и очень милый и очень умный. Он копирует многие человеческие и собачьи действия. Любит обниматься и играть с собаками. Он действительно единственный в своем роде».