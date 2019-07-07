В порту у Гутуевского острова разливается коричневая жижа. Горожане обсуждают что хуже - нефть или канализация

Потоки коричнево-бурой грязи заметили очевидцы в порту Петербурга. Слив неизвестного вещества плывет в Морской канал.

Фотографии с места разлива опубликовали в соцсетях горожане вечером 7 июля. По словам очевидцев, поток грязи запечатлён в порту на Двинской улице, на берегу Гутуевского острова. Пользователи гадают о происхождении бурой жижи. Одни считают, что в воде произошёл разлив нефти, другие склоняются к менее ароматному варианту и предполагают, что это канализационный сток. Нашлись и более уверенные версии.

«Знакомые пятна. Похоже на химию, которой чистят турбины судовых двигателей или масло», – написал петербуржец Артем.

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За эту территорию отвечает Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора. Дозвониться до него «Фонтанке» в воскресенье не удалось.