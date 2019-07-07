Россияне впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу. И получили лицензию на Олимпиаду

Российский дуэт Олег Стояновский (Москва) – Вячеслав Красильников (Краснодар) впервые в истории стал победителем чемпионата мира по пляжному волейболу, который состоялся 7 июля в Гамбурге.

В финале россияне обыграли хозяев площадки – Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Уступив в первом сете 19:21, Стояновский и Красильников затем взяли второй 21:17 и оказались сильнее на тай-брейке 15:11.

Победное очко:

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Это первое золото чемпионатов мира в истории российского пляжного волейбола. Благодаря этому успеху, Россия получила лицензию на участие в турнире по пляжному волейболу на Олимпиаде-2020.

Бронзовые медали завоевали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сорум, победившие американцев Трая Берна – Тревора Крэбба – 2-1 (19:21, 21:15, 15:10).

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Турнир проходит с 1997 года. Россиянки ни разу не попадали в призы, а у мужчин до этого было две медали: в 2007 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский взяли серебро, а в 2017-м Красильников в паре с Никитой Ляминым завоевал бронзу.