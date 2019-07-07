Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Средством манипуляции названы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в резолюции по энергетической безопасности в Европе, которую 7 июля принял Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В документе два крупных российские проекта названы потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств, пишет РБК. Если ранее в подготовленной Литвой резолюции ничего не говорилось о «Северном потоке-2» и «Турецком потоке», то позже по настоянию делегации США «российская» поправка появилась.

«Речь идет о росте опоры на один источник (энергоресурсов — ред.). Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого», — сказал американский конгрессмен Ли Зелдин.

По его мнению, демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».

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Делегация из Анкары выступила против поправки. Турецкие политики отметили: государства должны свободно выбирать, присоединяться им к проекту или нет.

Резолюции, принимаемые комитетами ПА ОБСЕ в ходе сессии в Люксембурге, в итоге войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится завтра.