Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Средством манипуляции названы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в резолюции по энергетической безопасности в Европе, которую 7 июля принял Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В документе два крупных российские проекта названы потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств, пишет РБК. Если ранее в подготовленной Литвой резолюции ничего не говорилось о «Северном потоке-2» и «Турецком потоке», то позже по настоянию делегации США «российская» поправка появилась.
«Речь идет о росте опоры на один источник (энергоресурсов — ред.). Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого», — сказал американский конгрессмен Ли Зелдин.
По его мнению, демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».
Делегация из Анкары выступила против поправки. Турецкие политики отметили: государства должны свободно выбирать, присоединяться им к проекту или нет.
Резолюции, принимаемые комитетами ПА ОБСЕ в ходе сессии в Люксембурге, в итоге войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится завтра.
Справка:
Документ об энергетической безопасности в регионе ОБСЕ опубликован, в том числе, на русском языке на сайте организации. В нем отмечается, что «зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках». Кроме того, автор документа призывает государства — участники ОБСЕ «поддерживать и развивать диалог между странами, экспортирующими и импортирующими энергоресурсы». Кроме того, эти государства, утверждает Рута Милюте, должны «воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов».