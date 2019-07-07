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Происшествия
07.07.2019 16:38
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На Урале туристы катались на цистерне бензовоза. Машина улетела в кювет и взорвалась

Бензовоз сошел с дороги и взорвался в Свердловской области в минувшую субботу, 6 июля.

На Урале туристы катались на цистерне бензовоза. Машина улетела в кювет и взорвалась

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу городского округа Краснотурьинск Александра Устинова, на цистерне машины ехали несколько туристов: четверо из них погибли, еще семеро – пострадали. 

Происшествие случилось около 23:00 под Карпинском. Сообщается, что туристы попросили водителя бензовоза подвезти их до трассы, и тот разрешил им сесть на цистерну. По предварительным данным, у машины отказали тормоза, и она слетела в кювет. Возник пожар. 

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В ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек, лицом, находившимся в состоянии опьянения. Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Погибшие и пострадавшие в результате ДТП — жители Свердловской области. По одной из версий, туристами были участники международного горного марафона «Конжак-2019». Однако представители местных властей заявляют, что погибшие и раненые не были связаны с этим мероприятием.

 

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